Ivan Marquez ist Kandidat der FARC-Partei. Quelle: Sofia Toscano/colprensa/dpa

In Kolumbien wird heute erstmals seit dem Friedensschluss mit der linken FARC-Guerilla ein neues Parlament gewählt. Der Wahlgang gilt als Test für die Präsidentenwahl am 27. Mai. Die vom rechten Ex-Präsidenten Alvaro Uribe geführte Partei Centro Democratico (CD) führt in Umfragen mit 17 Prozent.



Die Zentrumsparteien der Regierungskoalition von Staatschef Juan Manuel Santos kommen auf mehr als 25 Prozent. Die nach dem Friedensschluss 2016 in eine Partei umgewandelte FARC erreicht ein Prozent.