Fünf Jahre nach einem Militärputsch hat in Thailand die Wahl für ein neues Parlament begonnen. Über 51 Millionen Menschen sind in dem Königreich zur Wahl aufgerufen. Prayut Chan-o-cha, der sich 2014 an die Macht geputscht hatte, will Premierminister bleiben. Er ist Spitzenkandidat der Partei Phalang Pracharat (PPRP), die der Armee nahesteht.



Insgesamt bewerben sich mehr als 100 Parteien um die 500 Sitze im Repräsentantenhaus. Im Senat hat sich das Militär bereits alle 250 Sitze gesichert.