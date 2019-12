Fassade der Kathedrale Notre-Dame de Paris.

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Notre-Dame bleibt dunkel: Zum ersten Mal seit über 200 Jahren wird es an Weihnachten keine Messe in der Pariser Kathedrale geben. Seit 1803 habe es immer eine Weihnachtsmesse in Notre-Dame gegeben - auch während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg, sagte eine Mitarbeiterin.



Wie die Tageszeitung "Le Parisien" berichtete, sind die Arbeiten zur Sicherung des einsturzgefährdeten Wahrzeichens noch nicht abgeschlossen. Außerdem müsse das Bauwerk gereinigt werden.