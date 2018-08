Friedenstruppen der Vereinten Nationen. Archivbild Quelle: Atef Safadi/EPA/dpa

Erstmals seit sechs Jahren patrouillieren UN-Blauhelmsoldaten wieder in den israelisch kontrollierten Golanhöhen in Syrien. UN-Sprecher Farhan Haq bestätigte eine "schrittweise Rückkehr" der als UNDOF bekannten UN-Mission in die vereinbarte Pufferzone.



Israel hält die syrischen Golanhöhen aus Sicherheitsgründen besetzt. Eine schmale Pufferzone wird von der UN-Mission UNDOF überwacht. Im Syrien-Krieg konnten die Blauhelme seit 2012 allerdings nicht mehr in dem Streifen patrouillieren.