Quelle: ZDF

Im Metall-Tarifkonflikt will die IG Metall ihre neuartigen Tagesstreiks ausweiten. Bereits am Mittwoch habe in mehr als 80 Betrieben mit 68.000 Beschäftigten die Produktion stillgestanden. Das teilte der der Gewerkschaftsvorstand in Frankfurt mit. Ungeachtet der Schadenersatzklagen der Arbeitgeber sind für Donnerstag und Freitag weitere Aktionen geplant.



Das Arbeitgeberangebot von 3,5 Prozent reiche nicht einmal zum Inflationsausgleich. Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Geld.