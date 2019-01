Der Ökostromanteil in Deutschland steigt stetig. Archivbild.

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der Anteil erneuerbarer Energien am Strommix in Deutschland ist 2018 erstmals über 40 Prozent gestiegen. Vor allem dank der vielen Sonnenstunden im Sommer legte der in Deutschland produzierte Ökostrom um 4,3 Prozent auf 219 Terawattstunden zu. Das hat das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme berechnet.



Der Anteil vom Strom aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft sowie aus Biomasse kletterte demnach auf 40,4 Prozent. Im Jahr 2017 hatte der Anteil bei 38,2 Prozent gelegen.