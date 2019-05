Waldkarte aus dem All: Erstmals weltweit einheitlicher Überblick

Quelle: ZDF

Mit einer globalen Waldkarte aus dem All wollen Forscher die Entwicklung der Wälder weltweit besser beobachten. Die Karte aus Satellitendaten liefere erstmals einen einheitlichen Überblick der Regenwälder in Südamerika, Südostasien und Afrika und schließe so frühere Lücken, teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit.



Die Karte bilde nun eine Grundlage zur Beobachtung von Veränderungen, etwa im Amazonasgebiet. Die Erkenntnisse seien für Behörden und Wissenschaftler bedeutsam.