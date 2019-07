In einem Hafen stehen Container und Containerbrücken. Archivbild

Quelle: Yu Fangping/SIPA Asia via ZUMA Wire/dpa

Die USA und China nehmen ihre Handelsgespräche wieder auf. Das Weiße Haus bestätigte Medienberichte, wonach Finanzminister Steven Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer kommende Woche mit chinesischen Gesprächspartnern zusammentreffen würden.



Die Verhandlungen sollen am Dienstag in Shanghai beginnen. Chinas Delegation werde von Vizepremier Liu He geleitet werden, hieß es. Es sind die ersten direkten Handelsgespräche seit dem Scheitern der Verhandlungen im Mai.