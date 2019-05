Live sollen die kleinen Raubkatzen erst in einigen Wochen zu sehen sein. Die Pfleger wollten Mutter und Babys vorerst in Ruhe lassen. Wenn Raubtiere mit Nachwuchs gestört werden, könne es sonst passieren, dass Mütter ihre Kinder auffressen, erklärte Merz. Das erste Löwenbaby von Mutter "Bastet" war um 14:10 Uhr auf die Welt gekommen, das zweite um 17 Uhr. "Bastet" sei mit dreieinhalb Jahren eine sehr junge Mutter. Es ist ihr erster Nachwuchs. Vater ist der vierjährige Kater "Aslam", der seit August 2018 im Zoopark lebt. Er war nach dem Tod des Junglöwen Bagani, der plötzlich an Herz-Kreislauf-Versagen gestorben war, nach Erfurt gekommen. Die Löwenmutter war etwa 110 Tage lang trächtig gewesen.