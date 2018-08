SSV Ulm 1846 - Eintracht Frankfurt Quelle: dpa

Titelverteidiger Eintracht Frankfurt ist in der ersten Runde des DFB-Pokals sensationell an einem Viertligisten gescheitert. 91 Tage nach dem Finaltriumph gegen Bayern München unterlag die Mannschaft des neuen Trainers Adi Hütter beim Regionalligisten SSV Ulm nicht einmal unverdient mit 1:2.



Die Treffer für Ulm erzielten Steffen Kienle und Vitalij Lux. Goncalo Pacienca verkürzte nur noch. Frankfurt ist der erste Pokalsieger seit 22 Jahren, der in der Folgesaison bereits in der ersten Runde ausscheidet. Dem 1.FC Kaiserslautern ist dies 1996 das letzte mal passiert.