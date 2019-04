Vanessa, Eszter und Ali - drei junge Europäer, die bisher noch nicht bei einer Europawahl gewählt haben und nun bei dem neuen ZDF-Format "Mein erstes Mal" mitmachen. Dort wollen sie Spitzenpolitikern auf den Zahn fühlen. In jeweils zwei 60-minütigen Sendungen stellen sich je drei Vertreter von CDU/CSU, SPD, FDP, Linken, Grünen und AfD den Fragen der jungen Generation. Es sind also die 18- bis 22-Jährigen, die mit ihren Anliegen die Inhalte der Sendung bestimmen. Die Sendung fällt in eine Zeit, in der sich die zunehmende Politisierung einer jungen Generation in Deutschland Bahn bricht in lautstarken Protesten bei "Fridays for Future" oder in Demonstrationen gegen Artikel 13 der EU-Urheberrechtsreform.