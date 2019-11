Die Flugbegleiter haben am Freitag ihren zweitägigen Streik fortgesetzt. Hunderte Flüge fielen aus. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass beide Seiten wieder miteinander reden wollen. Am Morgen seien 415 von 1.362 Flügen annulliert worden, sagte der Flughafensprecher. An den Terminals sei es aber ruhig, viele Kunden hätten sich auf den Streik eingestellt.