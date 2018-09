Bodo Ramelow will mehr Bundesbehörden für den Osten. Archivbild Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieht noch Defizite bei der Verteilung von Bundesbehörden zwischen Ost- und Westdeutschland. "Im Gesamtmaßstab der Bundesbehörden ist der Osten unterrepräsentiert", sagte Ramelow in Erfurt.



Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer wollen sich an diesem Montag in Berlin treffen. Dabei wollen sie auch ein Papier mit den Erwartungen an die Verhandlungen für eine Große Koalition beschließen, sagte Ramelow.