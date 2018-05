Einerseits ist Angela Merkels Reise nach China Routine, es ist ihre elfte als Bundeskanzlerin. Andererseits haben sich die Rahmenbedingungen stark verändert. US-Präsident Donald Trump schwächt die transatlantischen Beziehungen. Chinas Wirtschaft wächst und wächst und mit ihr die internationale Machtposition des Landes. Die Bundeskanzlerin wird zum Beispiel in Peking darauf hinarbeiten, das Atomabkommen mit Iran aufrechtzuerhalten, trotz des Ausstiegs und der Sanktionsdrohungen der Amerikaner. China will das Abkommen ebenfalls am Leben erhalten. Und weil die Volksrepublik wirtschaftlich so stark ist, könne sie helfen, dass der Wirtschaftsaustausch mit Iran erhalten bleibe und weiter gefördert werde, hieß es in Regierungskreisen in Berlin.