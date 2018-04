Wenn Ulrich Commerçon über diese Sätze läuft, dann ist alles wieder da. Er war damals mit seiner SPD in der Opposition, hat mit dafür gesorgt, dass es Untersuchungsausschüsse gab. Heute ist er Kultusminister in der Großen Koalition. Der fünfte Kultusminister, der sich mit der Affäre befasst. Jetzt ist alles fertig und er will nicht mehr über den Skandal, sondern endlich über Kunst reden. Und der hohe Preis? "39 Millionen sind für ein Museum dieser Größenordnung und in dieser Exzellenz nicht zu viel. Den Fehler haben die gemacht, die damals gesagt haben, dass man so was für neun oder für zwölf Millionen bekommen kann."