Genau deshalb wird noch darüber gerätselt, ob und wann das Global Positioning System mit seiner erweiterten Realität in Deutschland an den Start geht. Als Google nämlich vor elf Jahren Streetview an den Markt brachte, gab es zahlreiche Proteste und Einsprüche von Hausbesitzern und Mietern. Diese wollten ihr Haus oder ihre Dachterrasse nicht auf Streetview abgebildet sehen. Google musste relativ viel Bildmaterial aus deutschen Städten und Landkreisen verpixeln. Deshalb könnte es sein, dass die Navigation mit erweiterter Realität in Deutschland gar nicht oder erst mit erheblicher Verspätung starten kann.