Grundsteinlegung in Yad Vashem.

Quelle: Yad Vashem/dpa

Repräsentanten fünf deutscher Unternehmen haben in Jerusalem an der Grundsteinlegung für einen Erweiterungsbau in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem teilgenommen. Insgesamt fünf Millionen Euro spenden Borussia Dortmund, Daimler, die Deutsche Bahn, die Deutsche Bank und Volkswagen für das neue Gebäude.



Das "Haus der Erinnerungen" dient dem Gedenken an sechs Millionen Juden, die während des Holocaust von den deutschen Nationalsozialisten und ihren Helfern ermordet wurden.