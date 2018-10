Giffey (r., SPD) besucht eine Kita in Leverkusen. Archivbild Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) spricht sich für eine bessere Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern aus. Sie hoffe, das Geld aus dem neuen "Gute-Kita-Gesetz" werde in Fachkräfte investiert, sagte sie im Deutschlandfunk.



Als ihr nächstes großes Projekt kündigte Giffey ein "Starke-Familien-Gesetz" an. Dazu gehöre ein Kindergeld Plus für Familien mit geringem Einkommen, die nur wegen ihrer Kinder von Sozialleistungen leben müssten.