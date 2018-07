Gut vier Monate nach der Freilassung von Deniz Yücel aus türkischer Untersuchungshaft beginnt heute in Istanbul der Prozess gegen den "Welt"-Journalisten. Yücel war nach seiner Haftentlassung im Februar ausgereist und wird an der Verhandlung nicht teilnehmen, sagte sein Anwalt Veysel Ok.



Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Terrorpropaganda und Volksverhetzung. Nach Angaben von Ok könnte Yücel zu bis zu 18 Jahren Haft verurteilt werden. Der Journalist war ein Jahr lang inhaftiert gewesen.