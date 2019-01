Wir gehören zu Europa und wollen weiterhin zu Europa gehören. Nur die Bedingungen ändern sich.

McElvoy: Man könnte sagen, eine gute Lösung wäre, wenn der Brexit nicht gekommen wäre. Aber, wenn man aus dieser Situation heraus spricht, wäre für mich ein Übergang in der Zollunion das Beste. Ansonsten habe ich die Befürchtung, dass wir im Handel zu weit von der EU abdriften. Wir brauchen ein geeintes Europa. Die Zollunion wäre für mich ein erster Schritt, dass man sagt, "Wenn ihr gehen müsst, dann geht wenigstens nicht zu weit weg." Das ist für viele dann wieder Rosinen-Pickerei. Es geht in Europa, in der Politik, in der Solidargemeinschaft, immer um Rosinen. Und die Frage ist, wer bestimmt, was die Rosinen sind. In unserer Situation sind die Märkte sehr wichtig. Wir gehören zu Europa und wollen weiterhin zu Europa gehören. Nur die Bedingungen ändern sich.