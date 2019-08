Doch nicht nur die Einnahmen der Physiotherapeuten konnten zuletzt verbessert werden. Auch auf der Ausgabenseite gibt es Neuregelungen – und zwar für die Auszubildenden: In fast allen Bundesländern gibt es inzwischen deutliche Entlastungen beim Schulgeld (zum Beispiel 70 Prozent Förderung in NRW) oder gar Schulgeldfreiheit wie in Bayern, Hamburg und Niedersachsen. Weniger (oder gar kein) Schulgeld plus die Aussicht auf ein besseres Gehalt dürften früher oder später also auch dazu führen, dass wieder mehr Schulabsolventen eine Ausbildung zum Physiotherapeuten beginnen.