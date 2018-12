Über Nacht sei ein neuer Konflikt aufgetreten, wie ZDF-Korrespondent Volker Angres aus Kattowitz berichtet. Brasilien, die Schweiz und die EU streiten sich über die sogenannten Marktmechanismen, die besagen, wie Klimaschutzmaßnahmen in anderen Ländern anerkannt werden. Beispielsweise würde Deutschland eine Gutschrift beim eigenen Klimaschutz dafür bekommen, wenn es in die Wiederaufforstung des brasilianischen Regenwaldes investiert. Brasilien wolle jedoch auch eine Gutschrift, da der Wald auf seinem Staatsgebiet stehe. "Es ist ein harter Kampf hinter den Kulissen", sagt Angres. Am Abend zeichnete sich ab, dass der strittige Punkt der Emissionsrechte möglicherweise vertagt werden könnte. Wenn dies passiere, wäre eine Einigung möglich, so Angres.



Eine Verzögerung ergab sich Verhandlungskreisen zufolge zudem dadurch, dass die Türkei noch Wünsche anmeldete. Dabei gehe es um eine Änderung ihres Status in der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. Das würde ihnen unter anderem ermöglichen, Fördergelder aus einem Fonds für Klimaschutz vor allem in Entwicklungsländern zu bekommen.