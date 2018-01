An diesem Mittwoch steigt in Berlin der Diesel-Gipfel. Ziel ist es, Fahrverbote in Innenstädten zu vermeiden - denn Millionen Bürger sind auf ihr Auto angewiesen. Am Vortag zeichnete sich ab, dass Bund, Länder und Industrie sich auf das Minimalergebnis einigen werden: ein Software-Update für ältere Autos.