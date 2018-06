Vor allem die Amselbestände haben unter dem Virus gelitten. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

In Deutschland sind in diesem Jahr wieder viele Vögel am Usutu-Virus verendet. Die Zahl der gemeldeten Verdachtsfälle sei auf rund 1.380 gestiegen, sagte der Vogelschutzexperte des Naturschutzbundes, Marius Adrion. Der Großteil, mehr als 500 Meldungen, stammt demnach aus Nordrhein-Westfalen.



Am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin wurden bislang rund 130 tote Vögel getestet. Nachgewiesen wurde das Usutu-Virus bislang in 45 Vögeln. Es wird von Stechmücken übertragen.