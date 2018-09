Nein: sie wollen wissen, was da wieder los ist in Berlin. Das Gezeter um Verfassungsschutzpräsident Maaßen, die Volten von Horst Seehofer, der Umgang mit dem Diesel-Skandal. Berlin – so scheint es – holt Bouffier immer wieder ein. Der Eindruck: da kann Hessen noch so gut da stehen, von der schlechten Stimmung in der Bundesregierung kann sich die Hessen-CDU nicht abkoppeln. In den letzten Umfragen erreicht sie 29 bis 32 Prozent. Nach 38 Prozent bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren.