Passanten in Potsdam. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Wenige Tage vor Ostern ist in Deutschland keine wesentliche Besserung der Wetterlage in Sicht. Im Gegenteil, es wird erst einmal kühler, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.



Nachdem für diesen Sonntag Höchsttemperaturen zwischen 10 und 14 Grad erwartet werden, schaffen es die Temperaturen in der ersten Wochenhälfte selten über den einstelligen Bereich hinaus. Nur im Westen und Südwesten werden mehr als 10 Grad erreicht.