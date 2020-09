An den Küsten wird mit Orkanböen gerechnet. Archivbild

Quelle: picture alliance / Wolfgang Runge/dpa

Das vom Atlantik kommende Orkantief "Sabine" rückt näher. Erste Ausläufer werden die Menschen an der Nordsee laut Deutschem Wetterdienst (DWD) schon am Sonntag zu spüren bekommen. Im Laufe des Tages breitet sich "Sabine" demnach mit schweren Sturmböen und einzelnen Orkanböen auf den gesamten Norden aus.



In der Mitte werde der Höhepunkt des Sturms in der Nacht zu Montag erreicht, im Süden am Montagmorgen, sagte Sebastian Altnau vom DWD. Die Bahn warnte bereits vor erheblichen Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr.