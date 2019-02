Autos stehen im Oberharz Schlange. Symbolbild

Quelle: Swen Pförtner/dpa

Nach einem nassen und stürmischen Wochenende wird es in Teilen Deutschlands wieder winterlicher. Die Schneefallgrenze sinkt am Montag auf 400 Meter, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagt.



Unterhalb dieser Höhe regnet es, nur im hohen Norden bleibt es trocken. Die Alpen und östlichen Mittelgebirge müssen sich laut DWD wieder auf länger andauernde Schneefälle einstellen. Zudem wird es kühler, drei bis acht Grad betragen die Höchstwerte am Tag, nachts minus ein bis plus zwei Grad.