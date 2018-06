Europa hat es über viele Jahre versäumt, überschüssige und veraltete Stahlkapazitäten stillzulegen, die wohl auch in Zukunft nicht mehr erforderlich sind. Analyst Josef Auer, Deutsche Bank

Der wachsende Druck aus China und auch Russland trifft Europa besonders hart. "Europa hat es über viele Jahre versäumt, überschüssige und veraltete Stahlkapazitäten stillzulegen, die wohl auch in Zukunft nicht mehr erforderlich sind", erklärt Analyst Josef Auer von der Deutschen Bank. "Eine wesentliche Ursache für die Überkapazitäten sind die sich ändernden Industriestrukturen wichtiger Länder, die zu einem geringeren Stahlbedarf führen", erklärt Auer. "Man denke nur an den allmählichen Bedeutungsverlust der französischen und italienischen Automobilindustrie in den vergangenen Jahren." Der Bedarf hat sich geändert, und die Stahlindustrie hat sich nicht schnell genug angepasst.