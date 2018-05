Die Grafik zeigt den unbemannten Space Rider. Quelle: Jacky Huart/ESA/dpa

Die Europäische Weltraumorganisation ESA lässt ein wiederverwendbares Raumfahrzeug für Experimente im All entwickeln. Der unbemannte Space Rider soll nach einer Zeit im Orbit auf die Erde zurückkehren können.



Er soll mit einer Vega-Rakete ins All starten und mindestens zwei Monate im niedrigen Erdorbit bleiben können. Ein Modul des Raumfahrzeugs soll anschließend wieder in die Atmosphäre eintreten und weich auf der Erde landen. Der Erstflug des Space Riders ist für 2021 geplant.