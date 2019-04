Bilder zeigten, dass "Philae" in einer Erdspalte eingeklemmt ist.

"Dass alle Aufnahmen nun archiviert sind und so der gesamten Welt zur Verfügung stehen, ist ein tolles Gefühl", erklärte Sierks, der Leiter des "Osiris"-Teams ist. Zu den spektakulären "Osiris"-Bildern gehören auch Aufnahmen vom August 2016, auf denen MPS-Forscher endlich die lange auf Tschuri verschollene Landeeinheit "Philae" entdeckten. Das kleine Forschungslabor Philae war am 12. November 2014 von seiner Muttersonde "Rosetta" planmäßig zur Oberfläche des Kometen herabgesunken, dann aber abgeprallt und in äußerst schroffem und unwegsamem Gelände zum Stehen gekommen.



Inmitten des Gerölls und der steilen Klippen ließ sich die kühlschrankgrosse Landeeinheit mehr als anderthalb Jahre lang nicht zweifelsfrei aufspüren - bis "Philae" durch die "Osiris"-Aufnahmen lokalisiert werden konnte. Ein Foto zeigte, dass der kleine Lander in einer dunklen Oberflächenspalte des entenförmigen Kometen eingeklemmt ist. Mit "Philae" war erstmals ein von Menschen geschaffenes Gerät weich auf einem Kometen gelandet.