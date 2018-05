Die eigentliche Sensation des Abends: Deutschland. Für Michael Schulte aus Buxtehude läuft es richtig gut. Er bekommt mehrfach die Höchstwertung zwölf Punkte, etwa von den Jurys aus der Schweiz und den Niederlanden. Sein Song "You let me walk alone", der vom Tod seines Vaters handelt, erzeugt Gänsehaut bei vielen Zuschauern. Während er singt ist es andächtig still in der Halle, nach dem ersten Refrain bekommt er Szenenapplaus. Während seines Auftritt steht er vor einer Videowand, auf die Bilder seines verstorbenen Vaters projiziert werden.