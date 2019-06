Wenn es nach dem Willen des Veranstalters geht, wird über Politik nicht gesprochen. So steht es in den Statuten. Und daran halten sich die meisten. Nur der israelische Fernsehsender Kan, der den ESC überträgt, nicht. Mit einem umstrittenen Video sorgte er für Aufregung: Israel habe mehr zu bieten als Krieg und Besatzung, hohe Preise zum Beispiel und Indoktrinierung schon am Flughafen, heißt es darin. Als die Wellen und die Kritik an dem Video hochschlugen, beeilte sich der Sender die Sache kleinzureden: "Alles Ironie" – Witze, die auch in Israel von vielen nicht verstanden werden.