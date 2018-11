Mexiko will mit aller Härte gegen die Ausschreitungen am Sonntag in der Grenzstadt Tijuana vorgehen. Wie die Regierung in Mexiko-Stadt mitteilte, sollen Migranten, die Polizeisperren durchbrochen haben, abgeschoben werden. Nach Angaben der Stadt Tijuana wurden rund 36 Honduraner, darunter sieben Frauen, festgenommen. Auch 16 Mexikaner, die sich offenbar eine Schlägerei mit Migranten lieferten, wurden verhaftet. Mexikos künftiger Präsident Andres Manuel Lopez Obrador, der ab kommenden Samstag die Amtsgeschäfte übernimmt, rief sein künftiges Kabinett zu einer Krisensitzung zusammen. US-Heimatschutzministerin Kristjen Nielsen kündigte unterdessen an, keine Anarchie der Migranten dulden zu wollen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte den Einsatz von Tränengas gegen verängstigte Familien.