Börse in Tokio stürzt wegen Eskalation in Nahost ab.

Quelle: Koji Sasahara/AP/dpa

Die asiatische Leitbörse in Tokio hat mit heftigen Verlusten auf die iranischen Raketenangriffe auf vom USMilitär genutzte Stützpunkte im Irak reagiert. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte fiel in der ersten Handelsstunde um mehr als 600 Punkte.



Auch die anderen asiatischen Börsen in Hongkong, Seoul und China gaben nach. Die chinesischen Aktienmärkte in Shanghai und Shenzhen, die in der Regel nicht so stark auf das Weltgeschehen reagieren, notierten gegen Mittag Ortszeit ebenfalls niedriger.