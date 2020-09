Trauerzeremonie für den getöteten General Soleim in Teheran.

Quelle: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Wire/dpa

Frankreich hat seine Bürger vor Reisen in den Iran gewarnt. Die Sicherheitslage sei extrem volatil, erklärte das Außenministerium in Paris. Franzosen, die den Iran nicht vorübergehend verlassen können, sollten sehr vorsichtig sein.



Das Auswärtige Amt in Berlin empfiehlt, nicht erforderliche Reisen in den Iran nach Möglichkeit zu verschieben. Die Sicherheitslage sei nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani unberechenbarer geworden und könne sich weiter sehr schnell verändern.