Demonstrant mit einer palästinensischen Fahne in Gaza. Quelle: Ramez Habboub/Pacific Press via ZUMA Wire/dpa

Der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen eskaliert weiter. Erstmals seit Beginn der Unruhen im Jerusalem-Streit wurde eine weiter reichende Rakete aus dem Palästinensergebiet am Mittelmeer auf Israel abgefeuert.



Die Rakete flog in Richtung der Küstenstadt Aschkelon. Das Raketenabwehrsystem Eisenkuppel habe das Geschoss abgefangen, sagte eine Armeesprecherin in Tel Aviv. Israel macht die radikal-islamische Hamas für den feindseligen Akt verantwortlich.