Polizisten stoßen mit Demonstranten zusammen. Quelle: Felipe Dana/AP/dpa

Am Rande einer Demonstration von mehr als 50.000 Menschen in Barcelona gegen die Festnahme des katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont in Deutschland haben Polizeibeamte auch Warnschüsse in die Luft abgegeben. Bei Zusammenstößen wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden mehr als 50 Menschen verletzt.



Es gab mindestens vier Festnahmen. Auf Fotos und Videos war zu sehen, dass Demonstranten die Polizei mit Gegenständen bewarfen. Auch mindestens acht Beamte erlitten Verletzungen.