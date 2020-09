Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei.

Angesichts der Eskalation der Auseinandersetzungen zwischen türkischem und syrischem Militär in Nordsyrien will Präsident Recep Tayyip Erdogan am 5. März in Moskau Kremlchef Wladimir Putin treffen. Das sagte Erdogan in Ankara. Er hoffe, dass sie sich auf eine "Waffenruhe" oder andere Lösungen einigen.



Russland ist die Schutzmacht der syrischen Regierung. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte laut Agentur Interfax, dass Russland darum gebeten habe, mit einer neuen türkischen Bodenoffensive bis zu dem Treffen zu warten.