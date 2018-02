Am Samstag hatte die syrische Luftabwehr in der Nähe der Grenze zu Israel ein israelisches Kampfflugzeug abgeschossen. Israels Luftwaffe flog in mehreren Wellen Angriffe in Syrien und bombardierte nach eigener Darstellung "iranische Ziele" und die Luftabwehr. Beschossen wurde syrischen Angaben zufolge unter anderem der strategisch wichtige Militärflughafen T4 im Zentrum des Bürgerkriegslandes. Er gilt als Stützpunkt der Armee und ihrer Verbündeten, die eng mit dem schiitischen Iran verbunden sind.



Der Vorfall verschärfe auf jeden Fall die Spannungen in der Region, sagt ZDF-Korrespondentin Nicola Albrecht im heute journal. "Alle Seiten spielen mit dem Feuer." Alle würden austesten, wie weit man sich beim potenziellen Gegner vorwagen könne, so Albrecht. Das sei sehr gefährlich, denn "wenn eine Seite definiert, dass ihre rote Linie überschritten wurde, dann droht eine neue Eskalation".