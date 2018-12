Spaniens Regierungschef Sánchez droht Ärger. Archivbild

Quelle: Paul White/AP/dpa

Kurz vor Weihnachten droht der Streit zwischen Spaniens Zentralregierung und den Separatisten in der Krisenregion Katalonien erneut zu eskalieren.



Sorgen bereitet Madrid vor allem die Ankündigung radikaler Unabhängigkeits-Befürworter, die katalanische Metropole Barcelona am 21. Dezember ins Chaos stürzen und lahmlegen zu wollen, wie das spanische Fernsehen berichtete. An diesem Tag will der spanische Regierungschef Pedro Sanchez in der Stadt eine Sitzung seines Ministerrates abhalten.