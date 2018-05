Antonio Guterres ist besorgt über die Lage in Syrien. Quelle: Luiz Rampelotto/ZUMA Wire/dpa

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat alle Parteien in Syrien zu einer "sofortigen und bedingungslosen Deeskalation der Gewalt" aufgerufen, nachdem zuvor ein israelisches Kampfflugzeug durch die syrische Luftabwehr abgeschossen worden war.



Der Abschuss fand in der Nähe der Grenze zu Israel statt. Israels Luftwaffe flog in mehreren Wellen Angriffe in Syrien und bombardierte nach eigener Darstellung "iranische Ziele". Zuvor soll eine iranische Drohne in Israel gesichtet worden sein.