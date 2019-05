Saudi-Arabiens König Salman. Archivbild

Quelle: -/SPA/dpa

Wegen der jüngsten Scharmützel in der Golfregion hat Saudi-Arabien Staaten aus der Region zu zwei Krisentreffen Ende Mai eingeladen. Die saudische staatliche Nachrichtenagentur SPA berichtete, König Salman habe die Führer des Golf-Kooperationsrats und der Arabischen Liga zu Gesprächen am 30. Mai in Mekka aufgefordert.



In Saudi-Arabien war am Dienstag eine der wichtigsten Ölpipelines des Landes angegriffen worden. Dafür machte Saudi-Arabien seinen Erzfeind Iran verantwortlich.