New York Stock Exchange (Archiv). Quelle: Richard Drew/AP/dpa

Die Eskalation des internationalen Handelsstreits hat an der Wall Street etwas auf die Stimmung gedrückt. US-Präsident Donald Trump hatte gegen China Strafzölle im Wert von 50 Milliarden US-Dollar verhängt. Peking kündigte Vergeltungszölle auf amerikanische Waren an.



Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,34 Prozent auf 25.090,48 Punkte. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 schloss 0,33 Prozent tiefer bei 7.255,76 Punkten. Der Nasdaq hatte am Vortag noch ein Rekordhoch erreicht.