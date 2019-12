Die Präsidiumssitzung endete am Nachmittag noch ohne fertigen Text. In dem Antrag zum künftigen SPD-Kurs in der Koalition für den am Freitag beginnenden Parteitag sollten aber "keine Sprengsätze" enthalten sein. "Nirgendwo soll drinstehen, dass wir unter bestimmten Bedingungen aus der Koalition aussteigen müssen", sagte ein Teilnehmer der Sitzung.



Insgesamt sei die Partei um einen gemäßigten Ton und internen Ausgleich bemüht gewesen. SPD-Vize Ralf Stegner zeigte sich zuversichtlich: Die Sozialdemokraten würden sich auf einen vernünftigen Antrag einigen und auf dem Bundesparteitag eine "gute inhaltliche Grundlage für Gespräche mit der Union" legen.