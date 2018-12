Eine Publikumsmesse, die genau das ist, was ihr Name verspricht: eine Show. Da stehen sie, die ultra seltenen Boliden von Pagani oder McLaren, die Lowrider und Dragster oder auch Serienrennwagen. Und natürlich jede Menge Material, um das eigene Auto technisch und optisch zu ergänzen. Tuning halt. Das interessiert auch in der 50. Auflage der Messe eine Menge Menschen: Rund 300.000 Besucher werden dort bis kommenden Sonntag erwartet. Das ist schon eine Hausnummer.



Das bewährte Konzept mit dem Mix aus PS und Produktpräsentation im Miniröckchen geht auch 2017 auf. Alles also wie gehabt? Irgendwie schon, aber ein bisschen zumindest weht auch ein kleines, neues Zeitgeistlüftchen - zumindest ein Hauch in Richtung Umweltthematik und Umdenken beim Auto.