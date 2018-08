Wir erleben einen Konkurrenzkampf der Bedürftigen. Sozialwissenschaftler Klaus Peter Strohmeier

Der Essener Tafelvorstand hatte seine Entscheidung damit begründet, dass der Anteil der Migranten unter den Kunden auf 75 Prozent gestiegen sei. Ältere Menschen und Alleinerziehende würden dadurch verdrängt. Am Donnerstag wurde bekannt, dass an der Marler Tafel bereits seit einem halben Jahr ein Aufnahmestopp für junge alleinstehende Männer aller Nationalitäten gilt. Der Vorsitzende, Jörg Sartor, kritisiert derweil ein "politisches Hin und Her" in der Debatte um die Tafeln. Bis vor kurzem sei in Essen die SPD an der Macht gewesen. "Jetzt soll der neue Oberbürgermeister schuld an der Misere sein?", fragte er in der "Bild"-Zeitung. Sozialdemokratische Politiker hatten zuvor den Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) kritisiert, weil der sich nicht um die Tafeln gekümmert habe. Sartor: "Solche Aussagen führen zu Politikverdrossenheit."



Der Vorsitzende der Tafeln in Nordrhein-Westfalen und Sozialforscher machten für die Konkurrenz um die Essensausgabe unterdessen die wachsende Armut in Deutschland verantwortlich. "Wir erleben einen Konkurrenzkampf der Bedürftigen", sagte der Bochumer Sozialwissenschaftler Klaus Peter Strohmeier der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Die Sozialpolitik habe "kläglich versagt", sie vergesse die Armen, so Strohmeier. Die staatliche Grundsicherung ermögliche ein Leben nur knapp über dem Existenzminimum. Wichtig sei es jetzt, die Mindestrente anzuheben sowie die Dauerarbeitslosigkeit mit öffentlich geförderter Arbeit zu bekämpfen.