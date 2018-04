Auch der Lieferdienst Foodora gehört zu Delivery Hero. Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Der Essenslieferant Delivery Hero bleibt auf Wachstumskurs. Weil Essensbestellungen über das Internet zunehmend in Mode sind, konnte das Unternehmen im dritten Quartal seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern.



Die Zahl der Aufträge an Delivery Hero sei in der Zeit zwischen Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte gestiegen, teilte das Unternehmen in Berlin mit. Die Erlöse kletterten weltweit um 60 Prozent auf knapp 138 Millionen Euro.