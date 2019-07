Mit einem Großaufgebot an Sängern hat Estland den 150. Geburtstag seines Liederfestes begangen. 35.000 Sänger aus mehr als 1.000 Chören kamen zum viertägigen Festival in der Hauptstadt Tallinn zusammen. Außerdem traten 700 Tanzgruppen auf. Zum Hauptkonzert am Sonntag strömten schätzungsweise 90.000 Menschen.