Tamm: Tallinn gehört zu den zehn europäischen Städten mit der besten Luftqualität. Helsinki ist in unmittelbarer Nachbarschaft, und in Sachen Luftqualität erreichen wir die besseren Werte. Wir haben in den letzten Jahren den Großteil unseres Fuhrparks ausgetauscht und modernisiert. In Tallinn waren vor allem die öffentlichen Verkehrsmittel für die Luftverschmutzung verantwortlich. Wir haben den Anteil der Schadstoffbelastung durch den Busverkehr von neun auf zwei Prozent senken können.